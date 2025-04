Avec 10 ans de travail en collaboration avec Laurent, je recommande sans retenue l’expertise, et l’approche intelligente et humaine de Laurent.

Plus specifiquement:

Formateur agile,kanban,OKR super competent, sachant écouter et s’adapter au contexte specfique

Conseil en organisation et structure d’equipe

Coach d’entreprise tres professionnel et toujours d’une grande efficacité

En un mot pour conclure: j’espère avoir l’opportunité de retravailler avec Laurent tres bientot !